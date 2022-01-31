Türkiye Gazetesi

Adana'da iki kadın kan donduran bir cinayete kurban gitti. Yemek yedikleri esnada eşinin kardeşinin saldırısına uğrayan talihsiz kadın, annesiyle birlikte çocuklarının gözleri önünde öldürüldü.

KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde bir apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre A.A, kardeşiyle dini nikahla evli olan Hüda Gün'ün (39) annesi Naima Gün (70) ile birlikte yaşadığı eve geldi. A.A, Hüda, annesi Naime Gün ve iki çocukla birlikte masada yemek yerken birden belinden tabancayı çıkartarak iki çocuğun gözleri önünde Hüda ve Naime Gün’ü başlarından vurdu. A.A., daha sonra kaçarak izini kaybettirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Apartman sakinleri silah sesleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüda ve Naime Gün’ün öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızının cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alan Hüda ve Naime’nin yakınları olay yerine akın etti. Sinir krizi geçiren anne ve kızının yakınları gözyaşlarına boğuldu.



A.A’nın iki kadını neden öldürdüğü henüz bilinmezken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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