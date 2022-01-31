Türkiye Gazetesi

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olay, "İntihar mı, cinayet mi?" sorularını akıllara getirdi. 81 yaşında olduğu öğrenilen yaşlı bir kadın, kocası tarafından evlerinin çatı katında boynundan asılı halde ölü bulundu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

ÇATI BOŞLUĞUNDA CESEDİ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Yakintaş Mahallesi'nde 81 yaşındaki Kadriye Karagöz, 2 katlı evin çatı boşluğunda eşi tarafından ipe asılı halde bulundu. 112'ye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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