Türkiye Gazetesi

Karın en çok etkilediği illerden biri de Malatya oldu. Malatya'nın Akçadağ, Pütürge,Doğanyol, Kuluncak, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 57 köy yolunana ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışmalara devam ediyor.



3 günde açılan yol 3 saatte kapandı Van’da kar yağışı nedeniyle kapanan 1,5 kilometrelik yol 3 gün boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda açılırken, çığ düşmesi sonucu 3 saatte tekrar kapandı.



Malatya- Elazığ yolu kapandı Malatya-Elazığ karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.