Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, iki kişinin küslüğü hastanede bitti. İddiaya göre, arkadaşıyla barışmak üzere gittiği kafeden çıkan şahıs, silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KURŞUNLAR KAFASINA VE KARNINA İSABET ETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.15 sıralarında Hurma Mahallesi 252. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Enver N. (39) ile Telman F. (35), arkadaşlarının tavsiyesiyle barışmak için kafede bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat konuşan ikili daha sonra dışarı çıktı. Telman F., iddiaya göre aracına bineceği esnada kafe önündeki Enver N’ye tabancayla ateş etmeye başladı. Kafasına ve karnına iki kurşun isabet eden Enver N. yere yığıldı.



Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Enver N, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sokağı araç ve yaya girişine kapatan polis ekipleri, olay yerinde 4 mermi kovanı ve bir bıçak buldu. Olay Yeri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.



Olay yerinden otomobille kaçan Telman F. Kemer ilçesinde yakalanırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hasta ziyaretinde silahlı kavga: 3 yaralı Şanlıurfa’da hasta ziyaretine giden husumetli akraba iki aile hastane bahçesinde tartışmaya başladı. Büyüyen kavgada silahlar çıktı. Yaralanan 3 kişi yine aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kavga'da silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da iki grup arasında gerçekleşen kavga sonrası, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.