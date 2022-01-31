Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan şahıstan kötü haber geldi. Kendisinde haber alınamayan talihsiz adamın, evinde ölü oalrak bulunduğu ortaya çıktı.

KOMŞULARININ İHBARI ACI OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sedir Mahallesi 727. Sokak'ta dört katlı bir binanın son katındaki dairede meydana geldi. Almanya'dan yaklaşık 20 gün önce gelen Ali Duran'a (58) 3 gündür telefonla ulaşamayan yakınları, durumu Duran'ın karşı komşularına bildirdi. Komşular Ali Duran'ın kapısını defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Duran'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Duran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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