Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta bir kadının intihar ettiği haberinin duyulmasının ardından söz konusu kişinin kimliği ilde şaşkınlığa sebep oldu. Zira talihsiz kadının, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal’ın baldızı olduğu ortaya çıktı.

PSİKOLOJİK SORUNLARININ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Abacık Mahallesi’nde yaşayan Ş. D. (59) adlı kadın kendini astı. Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal’ın baldızı olduğu öğrenilen Ş.D.’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Cenaze Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihar eden arkadaşına son bakışı yürekleriz sızlattı! Görenler paramparça oldu Adana’da korkunç olay. Girdiği bunalımdan çıkmayan bir kişi otomobilinde kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti. Ekipler tarafından yapılan incelemede ise şahsın “Ölümümden kimse sorumlu değildir, hayattan bıktım” diyerek not bıraktığı öğrenildi. Olay yerine gelen arkadaşının ona gözyaşları içinde son kez bakması ise yürekleri sızlattı.

Çorlu’da aile faciası: Eşini öldürüp, intihar etti Tekirdağ'da cinnet cinayetle bitti. 27 yaşındaki genç, önce eşini sonra kendini vurdu.