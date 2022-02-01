Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Şubat 2021 son hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile yarın Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimleri, Erzurum, Bingöl, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Meteorololoji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunda, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu 52 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Çanakkale, Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı

Sarı kodlu uyarı yapılan illerimiz; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Uşak, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Hatay

İSTANBUL İÇİN YENİ KAR FIRTINASI UYARISI

Şubat ayının ortasında İstanbul'da ikinci bir kar fırtınası bekleniyor

TÜRKİYE 'KÜÇÜK SİBİRYA'YA DÖNECEK

İstanbul'daki bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat'a dikkat çekilirken hava tahmin kaynakları, Şubat ayının ortasında Türkiye'nin 'Küçük Sibirya' olabileceği endişesini dile getiriyor.

Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi.

Önceki yağışlar için "İzlanda soğuğu" ifadesini kullanan hava tahmin kaynakları, önümüzdeki yağış için ise "Sibirya yağışları" tabirini kullanıyor.

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı Meteoroloji, Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurarak, vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den 33 ile sarı kodlu uyarı Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı yerini buzlanmaya bırakırken ülkenin doğusunda zorlu kış şartları devam ediyor. Meteoroloji'den bugün ve yarın için 33 ile çığ tehlikesiyle ilgili sarı kodlu uyarı geldi.