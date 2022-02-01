Türkiye Gazetesi

Ünü Türkiye sınırlarını aşan ve özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle gençlerin ilgisini çeken Doğu Ekspresi ile masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyenler yarıyıl tatilini fırsat olarak değerlendirdi. Yoğun talep nedeniyle doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Ankara-Kars güzergahında adeta bir kış masalı yaşamak isteyenler, özellikle karlı dönemlerde seferlere yoğun ilgi gösteriyor. Doluluk oranı yarıyıl tatili sonuna kadar yüzde yüze ulaşan Doğu Ekspresi, güzergâhta bulunan illerdeki turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Koronavirüs nedeniyle seferlerine ara veren Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlamıştı

YOĞUNLUK ARALIK SONUNDA BAŞLIYOR

Doğu Ekspresi, yol üzerindeki doğal güzellikler nedeniyle gezginlerin ve fotoğraf sanatçılarının oldukça yoğun talep gösterdiği trenlerden. En yoğun sezon kış dönemi olup, bu sezonda seyahatler genelde kuşetli vagonlarla yapılıyor. Kuşetli vagonları en çok tercih edenler ise yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, üniversite öğrencileri, öğretmenler gibi farklı meslek grupları oluyor. Bu grupların tercihi Aralık sonunda başlayıp Mart ayı ortalarına kadar devam etmekte.

Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasındaki seferini yaklaşık 26 saat içerisinde tamamlıyor. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün en uzun rotalarından biri olan ve Avrupa’da ilk 10 rota içerisinde bulunan Ankara-Kars hattında her gün hizmet veren Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler, yurdun dört bir yanından hatta yurt dışından gelip Ankara'dan Doğu Ekspresi ile Kars'a gidiyor.

FARKLI İLLERDEN GELDİLER, DOĞU EKSPRESİ'NDE BULUŞTULAR

Ankara’dan yola çıkıp Erzincan Garı'nda mola veren tren yolcuları, adeta bir kış masalı yaşadıklarını kaydetti.

Erzincan’a Burdur’dan gelen fotoğraf ve drone tutkunu İsmet Arçin, Nazım Özdemir ve Adem Albayrak isimli 3 arkadaş, “Erzincan’a foto maraton için geldik. Burada da özellikle Doğu Ekspresi'ni ve yaban hayatını çekmek istedik. Bu trenin geçtiği Kemaliye, İliç, Kemah ilçelerinde Bağıştaş İstasyonunda çok güzel kareler ortaya çıktı” ifadelerine yer verdiler.

Adana ve Mersin’den yola çıkıp Ankara’da Doğu Ekspresi'ne bindiklerini ve grup halinde seyahat ettiklerini kaydeden bazı yolcular, her insanın ömrü hayatında en az bir kere bu trenle yolculuk yapması gerektiğini belirterek herkese tavsiye ettiklerini belirttiler.

İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bursa’dan düzenlenen turlarla Doğu Ekspresi'yle seyahat etme imkânı bulduklarını kaydeden yolculardan Irmak Koç, “Muhteşem bir kış manzarası eşliğinde yolculuğumuz devam ediyor. Erzincan’dan Kars’a kadar devam edecek. Çok güzel, eğlenceli bir yolculuk oluyor. Güzel güzel fotoğraflar çekme imkanı buluyoruz” dedi.

5 yeni turistik ekspres geliyor Pandemi döneminde ara verilen turistik Doğu Ekspresi yola çıkmak için gün sayarken, Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspresleri yerli turisti Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’nun güzellikleriyle buluşturacak.