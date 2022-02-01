Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri şirketlerinden birisi olan TomTom, 2020 yılı verilerinden faydalanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı. 57 ülkede 416 şehri kapsayan Trafik Endeksi ücretsiz bir şekilde erişim sağlanıyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşların trafik çilesi bitmek bilmezken bu durum dünya sıralamasında üst sevilere tırmandı.

9. SIRADAN 5. SIRAYA YÜKSELDİ

Bir önceki raporda dünyanın en çok trafik yoğunluğu yaşanan 9. şehri olan İstanbul 2020 yılı verilerine dayanılarak çıkartılan sonuçta 5. sıraya yükseldi. Ayrıca İstanbul trafiğinde seyreden sürücülerin ortalama gitmesi gereken süreden fazla olarak bir yılda 200 saat daha fazla süre harcadıkları açıklandı. İstanbul’da bulunan sürücüler normal geçirmeleri gereken süreden 8 gün, 8 saat daha fazla zamanı trafikte geçirmiş oluyor. Trafik verilerinde en çarpıcı olan ise cuma günü 19:00 dan sonra seyahat etmenin yılda 4 saat kadar bir zaman kazanmanıza neden olacağı belirtiliyor. İstanbul’da Trafiğin en yoğun olduğu saat ise cuma günü 18:00 olduğu açıklandı.

İSTANBUL DÜNYADA 5. SIRADA

Navigasyon sistemleri şirketinin açıkladığı verilere göre Rusya’nın başkenti Moskova %54 ile, dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. listenin ikinci sırasında Hindistan’ın Mumbai şehri yer alıyor. Üçüncü sırada ise Kolombiya’nın Bogoto şehri bulunuyor. Dördüncülüğü ise Filipinler Manila şehri alırken. Beşinci sırayı Türkiye’den İstanbul alıyor.

BELLİ YERLERİ AŞIRI KALABALIK OLUYOR

İstanbul trafiğinde araç kullanan Kemal Koca, “İstanbul’da çok aşırı bir trafik var, bu şehirde trafik büyük bir sorun. Bu sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Bence bunun çözülmesi zor gözüküyor. Bence dünyada ilk 5 şehrin arasında olması normal hatta birinci bile olabilir. Trafiğin bu şehre özgün farklı bir sıkıntısı var. İstanbul’un belli yerleri aşırı kalabalık oluyor. Bunun çözümü yok gibi duruyor her yapılan yol geç kalındığı için fayda etmiyor” ifadelerini kullandı.

YOĞUNLUKTA BİRİNCİ SIRADA OLMASI GEREK

15 yıldır İstanbul’da taksicilik yaptığını ifade eden Süleyman Yılmaz, “İstanbul’un trafik yoğunluğunda dünyanın birinci şehri olması gerekiyor. 5 şehri olması gene çok iyi buluyorum, en ufak bir kazada yollar kilitleniyor. Günde 12 saat boyunca trafikte kalıyorum. Bazen 15 kilometrelik bir yol bir saati buluyor. Türkiye’nin en kötü trafiği olan şehri İstanbul, bir de yollar sürekli yama yapılıyor neredeyse düz yol göremiyoruz” diye konuştu.

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