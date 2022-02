Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde İstanbul’da meydana gelen şiddetli lodos ve fırtına sonrası Maltepe Sahilinde iskeleye demirli olan Ro Ro isimli gemi halatından kurtularak kıyaya sürüklenmiş ve yan yatmıştı. Olay üzerinden geçen yaklaşık 2 aylık süre boyunca gemi için herhangi bir kurtarma işlemi gerçekleştirilmedi. Gemiye ait bazı parçaların yerinden koparak denizde sürüklendiği görülürken yan yatan geminin çevresindeki suyun renginde de değişim olduğu gözlemlendi.

TEHLİKE ARZ EDİYOR

Öte yandan her gün yüzlerce insanın uğrak noktası olan Maltepe Sahil’de kimi çocukların ise gemi içerisine girerek oyun oynadığı görüldü. Vatandaşlar geminin bir an önce kaldırılmasını isterken yan yatan geminin son hali havadan görüntülendi. Sahilde yürüyüşe çıkan Gamze Açıkgöz isimli vatandaş, “Hemen hemen her gün buradan geçiyorum. Batık gemileri görüyorum. Açıkça tehlike arz ediyor. Küçük çocuklar geminin üzerine çıkarak oyun oynuyorlar. Bir anne olarak empati yaptığımda bu görüntüler benim hoşuma gitmiyor. Umarım yetkililer bir an önce konuyla ilgilenir” diye konuştu.