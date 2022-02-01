Türkiye Gazetesi

Sivas kent merkezinde bulunan Kadı Burhanettin camisi minaresinin olmaması nedeniyle camiden çok bir bina gibi duruyor. Cemaatin minaresizliğinden şikayet ettiği duruma hayırseverler el attı.

Mahalleli ve hayırseverlerin desteğiyle beraber minaresiz camiye minare yapılacak. Planlaması yapılan ve temeli atılan minarenin Nisan ayında bitirilmesi planlanırken cemaat ise son derece mutlu.

'CAMİ OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYORDU'

Cami cemaatinden İsmail Doğan, “Mahallemizin camisinin minaresi yoktu. Cami olduğunu kimse bilmiyordu. Geldiler sağ olsunlar çekim yapıp duyurdular. Hayır sahiplerinden de Allah razı olsun onlarda geldiler. Minaremizin yapımına başlandı temelini attık. Planı projesi yapıldı. Çok mutluyuz. Baharda 3’ncü 4’ncü ayda minaremiz yapılacak’’ dedi.

Hayırseverlerin desteğiyle yapılacak olan minarenin temeli Nisan ayında atılması planlanıyor.

'KIŞ BİTTİKTEN SONRA MİNAREMİZ TAMAMLANACAK'

Cemaatten biri olan Osman Özen ise, “Daha önceden minare olmadığı için burada millet cami yok diye bayağı güçlük çekiyorlardı. Ama şimdi sağ olsunlar yardımseverler minarenin temelini attılar. İnşallah bu kış şartları bittikten sonra minaremiz tamamlanacak’’ diye konuştu.