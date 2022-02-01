Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği medikal malzeme taşıyan tır, trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarptı.

TIR KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, önünde bekleyen kamyonete ve diğer kamyona çarptı. Kazada tırın sürücüsü yaralanırken, orta refüje savrulan tır da kağıt gibi ezildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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