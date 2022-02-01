Türkiye Gazetesi

Yurdun genelini etkili olan dondurucu soğuklar Sivas’ı da etkisi altına aldı. Hasretle beklenen kar yağışının ardından havalar daha da soğudu. Soğuk rekorlarının yaşandığı Sivas’ta ilginç görüntüler yaşandı. Abdulvahapgazi Mahallesi muhtarı Gazi Düzarduç’un yaşadığı ilginç olay, havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi.

MUSLUKTAN AKAN SU BİLE DONDU

Muhtar Düzarduç akşam muhtarlıktan çıkarken muhtarlığın binasındaki musluğu açık bıraktı. Sabah muhtarlığa geri dönen Düzarduç akan suyun bile donduğunu gördü. Musluktan akan suyun yanı sıra lavabonun içerisindeki suyun da donduğu görüldü. Musluk kullanılmaz hale geldiği için sökerek musluğu değiştirmek zorunda kaldı. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

“SİVAS SOĞUĞU İLE GÜZEL”

Düzarduç, Sivas’ın soğuğu ile güzel olduğunu belirterek, “Sivas’ta her zaman soğuk vardı ama yıllardır özlemini çektiğimiz kar yoktu. Rabbim kısmet etti güzel bir kar yağdı. Yağan karın ardından gündüz eksi 15 geceleri ise eksi 30’a varan soğuklar yaşanıyor. Geçtiğimiz gece, muhtarlığımızda soğuk olduğundan boruların donmaması için muslukları açık bırakıp gitmiştik. Sabah geldiğimizde lavabonun içerisinde biriken suyunda, musluktan akan suyunda donduğunu gördük. Boruların patlamaması, hasarın artmaması için buzu kırıp musluğu değişmek zorunda kaldık. Sivas soğuğu ile güzel” şeklinde konuştu.