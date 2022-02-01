Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ışık hüzmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul dışında birçok ilde de görüldüğü belirtilen ve meteor olduğu belirtilen cisim, heyecana neden oldu.

Dün akşam saat 23.30 sıralarında gökyüzünden süzülen ve sonrasında meteor olduğu belirlenen yeşil ışık hüzmesi kameralara yansıdı. Kartal'da seyir halinde olduğu sırada araç içi kamerası aracılığıyla meteoru görüntüleyen sürücü, o esnada durumu fark ederek şaşkınlık yaşadı. Kaydedilen görüntülerde yeşil tonlarındaki bir cismin gökyüzünden kaydığı görülürken, cismin yeşil renkte olması heyecan uyandırdı.

İSTANBUL'A GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

Sosyal medyada bazı vatandaşlar meteor gördükleri iddiasıyla paylaşımlarına devam ederken konuyla ilgili açıklama geldi.

Türkiye Uzay Ajansı, İstanbul'da görüntülenen meteorla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

"Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.

Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.

Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Bir çok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık(mavi,yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılanışık(kırmızı) neden olur.

Metal atomları, sodyum lambalarındaki gibi ışık yayar: sodyum (Na) atomları turuncu-sarı bir ışık verir, demir (Fe) atomları sarı bir ışık, magnezyum (Mg) yeşil baskın ışık yayar. İyonize kalsiyum (Ca.) atomları, atmosferik nitrojen (N2) ve oksijen atomları (0) ve molekülleri kırmızı bir ışık verirken mor bir renk tonunda görülebilirler.