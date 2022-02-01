Türkiye Gazetesi

İnsanlar artık seyahatlerini, alışverişlerini hatta yatırımlarını bu sanal dünyada yapıyor. Uzmanlar ise bu dünyanın özellikle çocuklar ve ergenlik çağında olanlar için tehlikeli olduğunu söyledi. Sosyal medyanın, zorbalık ve tacizin yaygınlığından dolayı çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bilinirken, hem iş hem de oyun için tasarlanmış geniş sanal dünyalar dizisiyle metaverse'te tahribatın çok daha fazla olmasından endişe ediliyor.

ABD’de USC Institute for Creative Technologies kurumunun tıbbi sanal gerçeklik bölümü yöneticisi psikolog Albert Rizzo, “Günümüzde sosyal medya platformları çocuk ve ergenler için tehlikelidir. Sanal gerçekliğin insanı etkileme gücü de göz önüne alınınca problemler daha da büyür” diye konuştu.

Bazı uzmanlar ise önceden tedbir alınması halinde metaverse’ün çocuklar için faydalı bile olabileceğini ifade ettiler.

TÜM YENİ ARAÇ VE İMKANLAR HEM İYİ HEM KÖTÜ YÖNDE KULLANILABİLİR

Amerika Psikoloji Derneği yetkililerinden klinik psikolog Mitch Prinstein,”Tüm bu yeni araç ve imkanlar hem iyi hem kötü yönde kullanılabilir” dedi.

Metaverse'de 3D dijital avatarların kullanılmasının başka bir sorunu da beraberinde getirdiğini belirten Prinstein, “Gerçek hayattan farklı bir versiyonunuzu yansıtmak özellikle ergenler için oldukça tehlikeli olabilir. Ergenlik döneminde insanlar başkalarının onlar hakkında ne düşündüğüne çok önem verir. Kimliğini kurgulayabilme fikri, bir gencin kimliğini gerçekten bozabilir” dedi.

Prinstein, metaverse'te çocuk ve ergenlerin daha fazla yalnızlık hissedeceklerini, fiziksel görünümleriyle ilgili daha fazla endişe yaşayabileceklerini ve intihar vakalarının daha fazla görülebileceği uyarılarında bulundu.

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