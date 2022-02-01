Türkiye Gazetesi

Müge Anlı’nın sunuculuğunu yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay cinayeti günlerce konuşulmuştu. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla tekrar gündeme gelen Mehmet Muharrem Elbay olayı programda aydınlatılmıştı.

GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Zeynep Ergül, 2019 yılında Müge Anlı'nın programına kayıp kızını aramak için konuk olmuştu. Ancak programa canlı bağlanan Zeynep Ergül'ün kızı annesinin kendisine kötü davrandığını söylemiş ve eve dönmek istemediğini belirtmişti. Programda açıklamalarıyla hem Müge Anlı’yı hem de izleyicileri çileden çıkaran Zeynep Ergül’ün Mehmet Muharrem Erbay’ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Cahit Ergül’ün kız kardeşi olduğu ortaya çıkmış ve ardından Mehmet Muharrem Erbay’ın cinayeti tekrar gündeme gelerek günlerce masaya yatırılmıştı.

Cinayetin bir numaralı şüphelisi Cahit Ergül böyle tutuklanmıştı.



CİNAYET PROGRAMDA AYDINLANDI

Müge Anlı’nın programında Zeynep Ergül’ün yakınlarına “Ben, eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar” dediği ortaya çıkmıştı. Cahit Ergül ise bu iddiaları yalanlayarak, “Böyle bir kuyu var ama içinde ceset mi var başka bir şey mi var bilmiyorum” demişti. Ancak Zeynep'in eski eşi Ercan’ın itirafının ardından hepsi gözaltına alınmıştı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Olayla ilgili Mehmet Muharrem Elbay'ın cenazesi bulunamazken, dünkü duruşmada cezaevinde bulunan sanıklara ceza yağdı. Tutuklu bulunan Cahit Ergül, Ercan Mercanoğlu ve Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt; tasarlayarak kasten adam öldürme ve suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Öte yandan yağma suçundan 12'şer yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 4 yıl 11 ay olmak üzere toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Mustafa Ergül ise kasten öldürme suçuna yardımdan 18 yıl, yağma suçuna yardımdan 6 yıl, kişiyi hürriyetine yardım suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Cahit Ergül - Zeynep Ergül - Müge Anlı

ZEYNEP ERGÜL SERBEST BIRAKILDI

Zeynep Ergül, programda kullandığı atasözleri ve konuşmalarıyla dikkat çekmişti. Ergül’ün tek başına Palu ailesine rakip olabilecek kadar suç işlediği ortaya çıkmıştı. Ergül; dolandırıcılık, zorla senet imzalatma, iftira, silah kaçakçılığı gibi suçlara imza atmıştı. Açıklamalarıyla günlerce konuşulan Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili ise suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkemeden dün şaşırtan bir karar geldi. Zeynep Ergül’ün dünkü duruşmada cezaevinde yattığı 25 ay göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.