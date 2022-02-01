Türkiye Gazetesi

İzmir’in Adatepe Mahallesinde 63 Sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre Buca Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan 63 yaşındaki minibüsün şoförü Mehmet Elibol ile 31 yaşındaki Ali Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş. yanındaki bıçakla minibüs şoförü Mehmet Elibol’u yaralayarak olay yerinden kaçtı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Elibol kanlar içerisinde yere yığılırken olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede minibüs şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Elibol’un cansız bedeni incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri minibüs çevresinde incelemelerde bulundu. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

CİNAYETİ İŞLEYEN AKRABASI ÇIKTI

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren Ali Ş. ile Mehmet Elibol'un uzaktan akraba olduklarını belirledi. Ali Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını derinleştiren ekipler, zanlıyı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, akrabalar arası anlaşmazlıktan dolayı aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediği öğrenildi.