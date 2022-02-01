Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de geçen haftalarda etkisini gösteren yoğun kar yağışı, yerini şiddetli don ve ayaza bıraktı. Kentin özellikle kırsal bölgelerinde daha fazla hissedilen soğuk hava nedeniyle beyaza sürünen bitkiler dahi buz kesti.

BUZ KRİSTALLERİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Kırsaldaki toprak yolların kenarında bulunan otların üzerindeki buz kristalleri görsel şölen oluşturdu.

Ayrıca soğuktan etkilenerek yerleşim yerleri yakınlarındaki çitin üstüne konan bir şahin de objektiflere yansıdı.

Ardahan -31,5'u gördü, şehir buz kesti Dün gece ısının sıfırın altında 31,5 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk kenti oldu.

Muğla buz kesti Türkiye’nin ılıman şehri Muğla bu defa buz kesti. Yazın vazgeçilmez şehri son yılların en soğuk kışını yaşıyor