Türkiye Gazetesi

Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

VATANDAŞ SIĞINACAK YER ARADI

Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp, şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trakya’da yağışların devam edeceği belirtildi.

Sağanak nedeniyle yol çöktü, sürücü çukura düştü Adana'da şiddetli yağış nedeniyle Yüreğir'de yol çöktü. Yolun çöktüğünü fark etmeyen bir sürücü ise aracıyla birlikte yolun çöktüğü yere düştü.

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım... Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın başlaması öngörülen gök gürültülü sağanak sebebiyle vatandaşları uyarıp, yaşanabilecek; sel, su baskını, yıldırım gibi olarlara karşın dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.