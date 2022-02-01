Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da Harrismith’teki Glen Garriff Koruma Alanı’nda yaşayan Tonga isimli erkek aslan ise darmadağınık yeleleriyle çok farklı bir görüntü verdi.

Simon adlı fotoğrafçı, “Yardım faaliyetlerinde kullanmak üzere fotoğraf çekiyordum. Uzun süre Tonga’nın uyanmasını bekledim. Uyandığında ise dağınık ve şaşkın görüntüsü beni güldürdü. Silkelenip yelelerini biraz düzeltti ama neyse ki o kısa sürede bu ilginç görüntüyü yakalayabildim” dedi.

Araştırmalar, yelenin boyutuyla renginin koyuluğunun aslanın zindeliğine ve hakimiyetine işaret ettiğini gösteriyor.

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