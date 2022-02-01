Türkiye Gazetesi

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte Türkiye’nin en genç ve ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan kayak merkezinde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Eşsiz manzarasıyla büyülen kayak merkezi, görenleri hayran bıraktı.

Şuhut beyaza büründü, kar kalınlığı 10 cm'i buldu Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece yarısı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, kayak tutkunları Kartepe'ye akın etti Kar kalınlığının 1 metre 15 santimetreye ulaştığı Kartepe'de tatilci yoğunluğu yaşandı.

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, vatandaş kürekle araçlarını aradı Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Vatandaşlar, ellerinde küreklerle kaybolan araçlarını aradı