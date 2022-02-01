Türkiye Gazetesi

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik koşuşturmaları içinde hayatlarını sorgulama ve yeniden zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar yarın başlıyor. Bu yıl da COVİD-19’un gölgesinde geçecek olan üç aylarda oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

REGAİP KANDİLİ İDRAK EDİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının ikinci günü olan 3 Şubat Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 27 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 17 Mart'ta idrak edilmesinin ardından on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

BİN AYDAN DAHA HAYIRLI

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 27 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.