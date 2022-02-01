Türkiye Gazetesi

Isparta Pirimehmet Mahallesi 1728 Sokakta bir apartta yaşayan 41 yaşındaki Yeliz Çakmaklı, 2 gündür işe gitmemesi üzerine iş yerindeki arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Eve gelen sağlık ekibi, Yeliz Çakmaklı’nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Çakmaklı’nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

41 yaşındaki Yeliz Çakmalı’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

22 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Aydın'ında 22 yaşındaki genç kız evinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Okul müdürü evinde ölü bulundu Sakarya Akyazı'daki bir okulda müdür olan Nuri Çalıcıoğlu, evinde ölü bulundu. Çalıcıoğlu'nun kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.