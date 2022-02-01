Türkiye Gazetesi

Konya Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'ndeki KTO Karatay Üniversitesi yemekhanesinde yemek yiyen öğrencilerden bir kısmında, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görüldü. Bunun üzerine üniversite yetkilileri 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi. 30 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken KTO Karatay Üniversitesi'nden "Yemekhanende çıkan bir yemekten dolayı bazı kişilerin etkilendiği görülmüş, hızla tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Bugün üniversitemiz yemekhanesinde tükettiği yemekten dolayı bir rahatsızlık hisseden sevgili öğrencilerimizin ve değerli eğitimcilerimizin hızla bizimle iletişime geçmesi önem arz etmektedir" açıklaması yapıldı.

Düğün hastanede bitti: Yemekten 45 kişi zehirlendi Zonguldak'ta yapılan bir düğünde verilen yemek, 45 kişiyi hastanelik etti. Vatandaşların düğün yemeğinden zehirlendiği öğrenildi.



Mevlit pilavı yediler, zehirlendiler Tekirdağ'da 15 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin hepsinin mevlitte dağıtılan pilavdan yediği ortaya çıktı.