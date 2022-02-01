Türkiye Gazetesi

Kayseri'den yürek yakan bir haber geldi, bir alışveriş merkezinden annesinin kucağındayken yürüyen merdivenlerden düşen 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde iki gün önce, yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından birinci katın zemine düşerek yaralanan T.B, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Süt içip yatan 10 aylık bebek hayatını kaybetti Manisa Saruhanlı'da bir anne hayatının en acı gününü yaşadı. Anne, bebeğini süt içirip yatırdıktan sonra cansız bedenini buldu.



Anne bebek ölümlerine ‘dur’ diyecek Türk ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından parasal olarak desteklenen projelerde anne karnında MR çekimini mükemmelleştirecek teknikler üzerinde çalışmalar yapan Dr. Türk doğru doğum zamanını belirlemeyi ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini hedefliyor.