Türkiye Gazetesi

Adana'da meydana gelen yangın, yürekleri ağızlara getirdi. İçinde çocuklarının, kayınvalidesinin ve baldızının da oldupu evi eşiyle tartıştı diye yakan adam pes dedirtti. Yangın kısa sürede büyürken, evdekiler kaçarak canlarını son anda kurtardı.

Evde bulunanlar yangından kaçarak kurtuldu.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. öğle saatlerinde eşi Pınar K. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ahmet K, eşi, çocukları, baldızı ve kayınvalidesinin bulunduğu evi ateşe verdi.

Yangın kısa sürede büyürken, evde bulunanlar kaçtı. Apartmanın 6'ncı katında çıkan yangının 7'nci kata da sıçramasıyla vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, Ahmet K. polis tarafından gözaltına alındı.

Bu sırada Ahmet K. ile Pınar K'nın yakınları arasında kavga çıktı. Kavgayı polis güçlükle önleyip tarafları olay yerinden uzaklaştırdı.

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