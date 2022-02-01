Türkiye Gazetesi

Uşak'ta meydana gelen olayda Merkeze bağlı Bozköy köyünde yaşayan 63 yaşındaki Aytekin Akça, 30 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde evinden çıkarak avlanmak üzere ormana gitti.

CESEDİ ORMANDA BULUNDU

Geri eve dönmeyince de durumundan şüphelenen yakınları durumu yetkililere bildirdi. AFAD ve jandarma ekiplerince bölgede yapılan aramada, talihsiz adamın cesedi köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Parkinson hastası olan Akça'nın vücudunda saçma ya da kurşun izine rastlanmazken cenaze otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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