Türkiye Gazetesi

Samsun'da bir kişi aracında silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında otomobilinin içinde kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y, yanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Tartışmanın ardından şüpheliler, Yasin Y'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.



DURUMU AĞIR



Ağır yaralanan Yasin Y, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



AVM'de silahlı kavga: 2 kişiyi yaralayıp, kendini tuvalete kilitledi Sakarya'da bir AVM önünde yaşanan kavgada silahlı saldırgan 2 kişiyi yaraladıktan sonra AVM'ye girerek kendini tuvalete kilitledi. Olay sonrası polis şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.



Hasta ziyaretinde silahlı kavga: 3 yaralı Şanlıurfa’da hasta ziyaretine giden husumetli akraba iki aile hastane bahçesinde tartışmaya başladı. Büyüyen kavgada silahlar çıktı. Yaralanan 3 kişi yine aynı hastanede tedavi altına alındı.