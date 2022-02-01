Iğdır'da tüplerin içerisinde yılan zehri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
3 GÖZALTI VAR
Jandarma ekibinin çalışması sonucu, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 92 tüp kaçak yılan zehrine el koyuldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Iğdır'a kaçak getirilen 92 tüp yılan zehrine el konuldu
01.02.2022 - 21:15 | Son Güncelleme: 01.02.2022 - 21:21
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da jandarma yurt dışından getirilen 92 tüp yılan zehrine el koydu.
Iğdır'da tüplerin içerisinde yılan zehri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Etiketler : Iğdır,yılan zehri,haberler,
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