Iğdır'da tüplerin içerisinde yılan zehri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

3 GÖZALTI VAR
Jandarma ekibinin çalışması sonucu, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 92 tüp kaçak yılan zehrine el koyuldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.