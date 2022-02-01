Türkiye Gazetesi

Iğdır'da tüplerin içerisinde yılan zehri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.



3 GÖZALTI VAR

Jandarma ekibinin çalışması sonucu, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 92 tüp kaçak yılan zehrine el koyuldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.