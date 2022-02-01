Türkiye Gazetesi

Bir kadın daha kocası tarafından katledildi. Samsun'da yaşayan ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen talihsiz kadın, boşanma aşamasında bulunduğu erkek tarafından önce darbedildi sonra bıçaklandı. Hastaneye yetiştirilmeye çalışılan kadın, hayatını kaybetti.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Baki K, boşanma aşamasındaki karısı Gülbahar K'nin (42) yaşadığı Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki evine gitti. Covid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışmaya başlayan Baki K, darbettiği Gülbahar K'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 3 çocuk annesi kadın, yolda hayatını kaybetti.

Gülbahar K'nin cesedi, Kavak Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Baki K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavak Devlet Hastanesi önünde bekleyen Gülbahar K'nin yakınları, "1 aylık uzaklaştırması bugün bitmiş. Evin kapısına dayanmış. Çocuklarını üst kata çıkarmış, daha sonra bıçaklamış." ifadesini kullandı.

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