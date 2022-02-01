Türkiye Gazetesi

Adana'da kiracı ve iş yeri sahiplerinin kavgasında 4 kişi hastanelik oldu. Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde telekomünikasyon bayisi işleten U.K. ve kardeşi Y.K. sohbet ettiği sırada dükkan sahipleri A.S.A ve A.A.A ile arkadaşları O.A. iş yerine geldi.

KAVGA KİRA YÜZÜNDEN ÇIKTI

Kira yüzünden çıkan silahlı kavgada U.K, tabancayla ateş etti. A.S.A, A.A.A. ve O.A. silahla, Y.K. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.K'yı gözaltına aldı.



Kahvehanede kanlı çatışma: Yaralılar var Kocaeli'de kahvehanede tartışmaya başlayan şahısların kavgasının şiddetlenmesi üzerine silahlar çekildi. Çatışmada 2 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Sokak ortasında çatışma: Yaralılar var Kocaeli'de iki grup sokak ortasında silahları çıkarıp çatışmaya başladı. Çatışma sonucu 3 kişi yaralandı.