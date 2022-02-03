Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul’da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası’ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

VALİ SAAT VERİP UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası’nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım” dedi.

SİLİVRİ'DE KAR YAĞIŞI

İstanbul'un yüksek kesimlerinden Silivri'de kar yağışı etkili oldu. Ağırlıklı olarak Çaydere Mahallesinde gözlemlenen kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı ve etkisini arttırdı.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 kmsa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 27 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

BİRÇOK İLE UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

KAR YAĞIŞI

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Tekirdağ çevrelerinde devam eden yağmurun gece saatlerinden itibaren havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Kar yağışlarının ilimizin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Perşembe günü sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir’in Kaz Dağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI

Bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu ile zamanla Doğu Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor. Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı ile birlikte görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den kar uyarısı Meteoroloji, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde kar yağışının öngörüldüğünü, bu noktada da vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji'den bir çok il için uyarı, kuvvetli geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den yapılan açıklamaya göre; birçok bölge için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Raporda bugün (2 Şubat) çığ ve buzlanma olacağı da ifade edildi.