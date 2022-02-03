Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için uyarılarda bulunduğu yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Mesailerine yetişmek için evlerinden çıkmaya çalışanların şemsiyelerini yanlarından ayırmadıkları görüldü.
TRAFİK YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ
Kent genelinde yağıştan kaynaklı trafik yoğunluğunun da yüzde 50’yi geçtiği görüldü. Yağışın gün içinde etkisini göstereceği öğrenildi.
Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Kar yurdun batısından geliyor Ülke Ocak ayında Balkanlar ve Karadeniz’den gelen soğuk havaların etkisinde kaldı. Kuzeyden gelen soğuk ve karlı hava etkisini sürdürecek. Öte yandan meteorolojiden peş peşe uyarılar geliyor. Öte yandan İstanbul'un yüksek kesimlerinden Silivri'de kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji'den kar uyarısı Meteoroloji, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde kar yağışının öngörüldüğünü, bu noktada da vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.