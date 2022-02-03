Türkiye Gazetesi

Osmaniye’de günler önce etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol açma ve kar temizleme çalışmalarıyla açıldı.

İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİRTTİ

Karla mücadele kapsamında zor durumda kalan vatandaşların imdadına yetişen ekipler hayvanları da unutmadı. Dondurucu soğukların etkili olduğu yaylada karlar içesinde kalan yavru köpeğe el uzatıldı. Karların içinde kalan yavru köpeği fark eden belediye personeli köpeği yaşatabilmek için elinden geleni yaptı. Kapalı alana getirilen yavru köpeği personel yaktığı ateşle ısıtmaya çalıştı. Görüntülerde köpeğin haline üzülen personelin bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti.