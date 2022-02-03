Türkiye Gazetesi

Edremit’in Altınoluk Mahallesi merkez trafik ışıklarında Mustafa Keskin idaresindeki otomobil TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR dorsesinin altında sıkıştı.

YARIM SAATTE ÇIKARILDI

Kazanın ihbarı ile bölgeye sağlık ekipleri, Jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde otomobil sürücüsü Mustafa Keskin'in öldüğü tespit edildi. Olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kazaya bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolun neden olabileceği öğrenildi.

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