Türkiye Gazetesi

İzmir’de 47 yaşındaki Gökçe Yağcı aynı yaşta olan kuzeni Gülsen Yılmaz’a eşlik etmek için gittiği hastanede yaşamı alt üst oldu. Kuzeninin eline bir şey geldiği için ağlayarak meme kanseri olduğunu düşündüğünü ve kendisini aradığını söyleyen Yağcı, doktora kuzeniyle gitti. Bir yılı aşkın süredir kontrole gitmeyen Yağcı gelmişken muayene olayım diyerek ultrason çektirdi. Radyoloji uzmanı ultrasonda bir şey gördüğünü, şeklini beğenmediğini söyleyip biyopsi istendiğini söyleyen Yağcı, “Ardından MR çekildi ve emin olundu. Meme kanseriydim, birinci evrede yakalanmıştı. Kent Onkoloji Merkezi’ne başvurdum. 25 Mart 2019 tarihinde ameliyat oldum. Ancak patoloji sonucu bu işin bitmediğini gösterdi, tümör çok agresif bir türmüş. 8 kür kemoterapi aldım, 30 seans ışın tedavisi gördüm.

KANSER TARAMALARI İHMAL EDİLMEMELİ

2020 Temmuz’da tedavisinin bittiğini söyleyen Yağcı, “Şimdi 6 ayda bir kontrollerime gidiyorum. Kuzenim eğer yana yakıla ağlamasıydı, belki üstünde durmaz doktora gitmezdik. Yanında gitmeseydim ihmal ettiğim meme muayenemi yine erteler, çok sonrasında ise acı gerçekle karşı karşıya kalırdım ve iş işten de geçmiş olurdu. Kuzenim benim kurtarıcı meleğim. Onun sayesinde meme kanserim başında yakalandı ve gerekli tedavileri olabildim. Kendimi bu açıdan çok şanslı sayıyorum. Herkes kendi şansını yaratsın ve kanserle ilgili tarama, tetkik yaptırması gerekiyorsa ihmal etmesin, ertelemesin.”

HAYATINIZI TESADÜFLERE BIRAKMAYIN

Gülsen Yılmaz da, “Gökçe bana kurtarıcım diyor. Şükür ki benim korkularım onun muayene olmasına vesile oldu, erken tanı ve tedavilerle kurtuldu. Hayatlarımız şansa, tesadüflere bırakılmayacak kadar değerli, kontrollerimizi ihmal etmememiz gerek” şeklinde konuştu. Öte yandan Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürbüz Görümlü erken tanını önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Hastamız hiç aklında yokken kuzeninin kaygılarından dolayı gittikleri doktorda tesadüfen kontrollerini yapıyor ve bir sürecin sonunda meme kanseri tanısı koyuluyor. Herkes Gökçe hanım kadar şanslı olmaz. Hayatınızı tesadüflere bırakmayın, kontrollerinizi ihmal etmeyin. Dünya Kanser Günü’nde bir kez daha erken tanı hayat kurtarır, diyoruz” dedi.