Türkiye Gazetesi

Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan otobüs esnafının sorunlarını anlattı. Akaryakıta gelen zamlar karşısında zorlandıklarını dile getiren Arslan, gün içinde ortalama 32 bin TL’lik akaryakıt harcaması yaptıklarını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ise hesaplarına 36 bin TL para yatırıldığını söyleyen Arslan, paranın ancak yakıta yettiğini belirtti.

GELİR GİDERİ KARŞILAYAMIYOR

Gelirin giderleri karşılayamadığını söyleyen Arslan, 200 esnafın araçları evin önüne çektiğini araçların önümüzdeki hafta itibariyle çalıştıramayacağız dedi. Otobüs başı aylık maliyetin 70 bin TL olduğunu söyleyen Arslan, 15 Ocak’ta sona eren mazot desteğinin tekrar verilmesini istiyoruz” dedi.

"İŞSİZLİK VAR DENİLİYOR AMA AYLARDIR ELEMAN ARIYORUZ"

Son zamanlarda yaşadıkları eleman sıkıntısına da değinen Aslan, “İşsizlik var deniliyor ama biz aylardır sürekli basına şoför talebimiz olduğunu iletiyoruz. E sınıfı ehliyeti olan, 12 metre aracı kullanabilecek kapasitesi olan, bütün arkadaşlarımızı odamıza davet ediyoruz. Sözümüzün arkasında duruyoruz. Ciddi anlamda şoför ihtiyacımız var.

7 BİN TL MAAŞA ÇALIŞAN BULAMIYORLAR

“7 bin TL maaş veriyoruz. Çalışma arkadaşı arıyoruz. Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. İş sıkıntısı yok. Türkiye’de baktığımız zaman 7 bin TL’ye çalışabilecek özel sektörde bir iş de yok. Şoförlerimiz günlük 200 kilometre yol gidiyorlar. Araçlarımız ortalama günde 4 sefer yapıyor. Bir hat 2 saat sürüyor. Arabanın üzerinde çalıştığı saat 8 saati de geçmiyor. Şuanda 489 tane özel halk otobüsü, belediyemize ait ise 191 tane aracı var” sözlerine yer verdi.