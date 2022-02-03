Türkiye Gazetesi

Yunan sahil güvenlik botları Gökçeada açıklarında uluslararası sularda avlanan amatör balıkçı teknesini tehdit etti. Uluslararası sularda taciz girişiminde bulunan Yunan sahil güvenlik ekiplerine balıkçının cevabı sosyal medyada çok konuşuldu.

BURASI ULUSLARARASI SULAR

Yunanlıların tehditlerinden korkmayan Türk balıkçı, üzerine gelen sahil ekiplerine verdiği ayar gündem oldu. Yunan askerlerin taciz girişimine “Kimsiniz siz gel gelebiliyorsan, gücün yetiyorsa. Burası uluslararası sular. Bunlar böyle gelir boşa çıkar” dedi.