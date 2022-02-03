Türkiye Gazetesi

Erzurum’da engelliler derneğine fuhuş yaptıkları iddiasıyla baskın yapıldı. Operasyonda 14 kadın ile 12 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte "Engelliler Derneği" adıyla faaliyet gösterenlerin fuhuş yaptığı ve yaptırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

DERNEK BAŞKANI TUTUKLANDI

Dernek ve yöneticilerini 3 ay teknik ve fiziki takibe alındıktan sonra Erzurum merkez ve Aşkale ilçesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fuhuş yaptığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu 14 kadın ile fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen aralarında derneğin başkanlığını yapan R.S. ile S.U, B.K, M.S, F.C, Y.Y, A.K, Y.Y, A.İ, K.B, A.K. ve S.A'yı yakalandı.

1 MİLYON 229 BİN LİRA İDARİ CEZA

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 cinsel uyarıcı jel ve 1 kutu hap ele geçirildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadın, işlemler sonucunda sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Fuhşa karıştığı tespit edilen 92 kişiye ise 1 milyon 229 bin lira idari para cezası uygulanan operasyonda, şüpheliler "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçundan haklarında düzenlenen evraklarla adliyeye sevk edildi.