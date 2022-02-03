Nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA DEFTER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda danışmanlık sözleşmeleri, mağdurlara ait sözleşmeler ile çok sayıda defter ele geçirildi.
Adana’da “Şirinler” operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı Adana Şirinler adıyla bilinen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu yapıldı. 30 farklı adrese düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken 1 ruhsatsız tabanca pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
29 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.