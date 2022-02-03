Türkiye Gazetesi

Serik ilçesinde etkili olan yağış önce dereleri taşırdı ardından taşan dereler çevredeki seraları göle çevirdi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ SERAYI SULAR ALTINDA BIRAKTI

Kadriye ve Eminceler Mahallelerinde kurulu 55 dekarlık çilek serası şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi ile sular altında kaldı.

Topraksız serada üretiyor, yurt dışına iki katı fiyata satıyor Topraksız serasında 3 yıldır gerbera çiçeği üretimi yapan Ziraat Mühendisi Esra Okan, yurt içinde 1-1 buçuk lira arasında sattığı çiçekleri yurt dışına iki katı fiyata satıyor.

Dünyanın derdi sera gazı: Emisyonların sektörlere göre küresel dağılımı Küresel ısınma ve iklim değişikliğini ele alma mücadelesinin arkasında, atmosferimizdeki sera gazlarındaki artış yatıyor.