Türkiye Gazetesi

Gece hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Van’da aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, Sıhke Göleti ve Zernek Barajı ile Sarımemet Barajı’nın yüzeyi tamamen dondu.

TAMAMEN BUZLA KAPLANDI

Van Özalp karayolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti ile Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı ile Sarımemet Barajı’nın yüzeyleri tamamen buzla kaplandı.

Buz tabakasının üzerini yağan karın da kaplamasıyla ortaya seyrine doyumsuz bir manzara çıktı.

Donmasın diye musluğu açık bıraktı, akan su bile dondu Sivas’ta boruların donmaması için muslukları açık bırakarak giden muhtar sabah geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Hava eksi 16 dereceyi gördü, göl dondu Konya’da kar yerini kuvvetli soğuğa bıraktı, termometreler eksi 16 dereceyi görürken Beyşehir Gölü buz tuttu.