Türkiye Gazetesi

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya Mahallesinde bulunan Anavarza Antik Kentinde çobanlık yapan Mehmet Emir (58), kayalıklarda mahsur kalan koyunlardan birini kurtarmak isterken dengesini kaybederek 260 metrelik uçuruma düştü. Çoban, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

BU BÖLGE HARİCİNDE GÜVENLİ ALANLARDA GEZMELİLER

Antik kentin bekçisi Yücel Dilci, Anavarza'da bulunan kral sarayının bulunduğu bölümün çok tehlikeli olduğunu belirterek, ziyaretçilerin bu bölge haricindeki güvenli alanlarda tarihi kenti gezebileceklerini söyledi.

40 YIL ÖNCE BİR AMERİKALI ASKER DE DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Dilci, bölgenin sarp kayalıklardan oluştuğunu ve 40 yıl önce de bir Amerikalı askerin düşerek hayatını kaybettiğini anlattı.

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