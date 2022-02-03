Türkiye Gazetesi

Kış aylarında en çok rağbet gören ıhlamur koronavirüs salgının artmasıyla en çok tercih edilenlerden oldu. Tek tek toplandıktan sonra özenle seçilen ıhlamurlar bir bezin üzerine serildikten sonra güneş görmeyen yerlerde kurutuluyor. Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı vatandaşı üzse de vatandaşlar ıhlamurdan vazgeçmiyor.

IHLAMURUN İYİSİ ÇİÇEKLİ OLUR

Hastalıkların önüne geçmek için ara ara takviyeli şekilde ıhlamurun içilmesi gerektiğini dile getiren aktar Metin Karaca, “Ihlamuru doğal kurutanlar vardır, rengi yeşil gibi tatlı bir yeşil renginde olur. Paketin içinde fazla çiçekleri çalınamamıştır. Başka bir Ihlamur ise, file versin diye güneşte kurutulanı vardır. Rengi de biraz daha siyah gibidir. Çiçekleri de azdır. Ihlamurun birde çiçek cinsi vardır. Bu ıhlamurda yüzde 1 yaprak olabilir. Çiçek ıhlamur ise altın sarısı gibi bir rengi olur. Barış Manço’nun şarkısında geçtiği gibi nane limon karışık misali gibi. Ihlamura bir tane tarçın atarsanız insanın balgamını sökebilir ”şeklinde konuştu.

IHLAMUR SATIŞLARINDA PATLAMA

Bu yıl satışlarının geçen yıla oranla daha iyi bir seviyede seyrettiğini ifade eden Karaca, “Bu Korona son vakalarda genellikle grip gibi geçirtiyor. O yüzden az öksüren biri grip gibi Korona geçiriyor. Bu sene satışlarımız iyi idi fakat geçen sene ise satışlarımız çok kötüydü. Geçen sene Korona çok olduğundan dolayı geçen sene hastalık olduğu zaman daha çok doktor kontrolleri altındaydık. Bu sene tesir azaldı, biraz da maskeyi çıkarttık mı artık yani gripte olsak bulaşıyor. Geçen sene grip bulaşmıyordu çünkü herkes maske takıyordu, mesafesini koruyordu, kurallara daha güzel uyuyorduk. Bu sene biraz gevşedik ve serbest olunca Korona yok gibi takılıyoruz. Fakat grip hızlı bulaşıyor. Bu sefer küçük bir yerin içinde 50-60 kişi oluyor ben çok üzülüyorum. Bu sene o yüzden satışlarımız arttı” ifadelerini kullandı.

FİYATI 500 TL’YE ÇIKTI

Ihlamurun 500 TL’ye kadar fiyatının çıktığını hatırlatan Metin Karaca, “Ihlamurun benim beğendiğimin kilosu 200 TL ile 300 TL arası. Biraz güneşte kurutulmuş olanı ise 100 TL civarındadır. Çiçeğinin fiyatı ise 500 TL” dedi. Her şeyin güzeli çiçek olduğunu ve ıhlamurun da çiçekli olanının güzel olduğunun altını çizen Metin Karaca, “Ihlamurun ise çiçeklisi güzel olur. Ihlamurun çiçeğini paketinden çiçekleri alıp 500 TL’ye satıyorlar. Paketin en güzeli eşit dağılımda olması gerekir. Alırsan çiçeğini yaprağını çöpe atmak zorundasın. Bu paketten çiçeğini alıp da sadece yaprağını satmak günahtır. Ihlamurun güzeli böyle anlaşılır. Bu seneki satışlarımızın sadece ıhlamuru söylersek iyiydi ama genelde ekonomik olarak ülke çapında sallandık. Şimdi toparlandık ama geçen seneye göre işlerimiz düşük ama ıhlamur olarak bir artış var. Kış sezonuna girmemizle beraber satışlarımız iyice arttı” dedi.