Türkiye Gazetesi

Konya-Antalya karayolu yoğun kar yağışı sebebi ile trafiğe kapatıldı. Bölgede öğleden sonra başlayan kar yağışı özellikle Antalya karayolunun 14. kilometresinden sonra etkili olurken, yoğun yağış nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bölge trafik ekipleri ilçe merkezi Marangozlar Kavşağı'nda yaptıkları uygulama ile araç geçişine izin vermezken, karayolları ekipleri yolu yeniden trafiğe açabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.



Antalya'dan sebze getirmek için Ereğli ilçesinden yola çıkan ve yolun kapanmasından dolayı bekleyen Bilal Bozoğlu, “Sebze götürmek için Antalya Kumluca’ya gidiyordum. Yol kapalı bekliyoruz, belki de alternatif yollara gideceğiz” dedi.



3 günde açılan yol 3 saatte kapandı Van’da kar yağışı nedeniyle kapanan 1,5 kilometrelik yol 3 gün boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda açılırken, çığ düşmesi sonucu 3 saatte tekrar kapandı.



Şanlıurfa-Diyarbakır yolu kapandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar ve tipi sebebiyle Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapatıldı.