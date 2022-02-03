Türkiye Gazetesi

Emniyet zehit tacirlerine geçit vermedi, Şırnak'ta bir arabadan kilolarca eroin çıktı, 2 kişi ise gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine yönelik Şırnak ve Hakkari İl Emniyet müdürlükleri ekiplerince, dün ortak çalışma gerçekleştirildi.



2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, bir araçta çeşitli bölümlere gizlenmiş 31 kilo 14 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Yolcu otobüsünden 65 kilo eroin çıktı Malatya'da gir yolcu otobüsünde 65 kilodan fazla eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Hakkari'de araziye gizlenmiş 270 kilo eroin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gizlenmiş 270 kilo eroin ve 25 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.