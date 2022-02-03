Emniyet zehit tacirlerine geçit vermedi, Şırnak'ta bir arabadan kilolarca eroin çıktı, 2 kişi ise gözaltına alındı.  Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine yönelik Şırnak ve Hakkari İl Emniyet müdürlükleri ekiplerince, dün ortak çalışma gerçekleştirildi.


2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, bir araçta çeşitli bölümlere gizlenmiş 31 kilo 14 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yolcu otobüsünden 65 kilo eroin çıktı Yolcu otobüsünden 65 kilo eroin çıktı Malatya'da gir yolcu otobüsünde 65 kilodan fazla eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de araziye gizlenmiş 270 kilo eroin ele geçirildi Hakkari'de araziye gizlenmiş 270 kilo eroin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gizlenmiş 270 kilo eroin ve 25 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.