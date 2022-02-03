Türkiye Gazetesi

Kalpazanlar kullandıkları yeni yöntemle pes dedirtti. Farklı farklı yollarla vatandaşları mağdur etmeye devam eden dolandırıcılar bu kez de "gümrük malı" yalanıyla ortaya çıktı. Instagram'dan açtıkları hesapla vatandaşları kandıran dolandırıcılara karşı yetkililerden uyarı geldi.

"MAĞDURLAR DOLANDIRILDIKTAN SONRA GÜMRÜĞÜ ARIYOR"

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin çeşitli yollarla uyarılarına karşın vatandaşlar, dolandırıcılık olaylarında mağdur olmaya devam ediyor. Her geçen gün kendilerini yenileyen zanlıların, dolandırıcılık yöntemleri duyanları şaşırtıyor. Son olarak, Instagram'daki gümrük ürünleri dolandırıcıları, Aktaş Gümrük Kapısı'nın adresini kullanarak Instagram'da elektronik ürün pazarlamaya başladı. Yetkililer, uzun süredir mağdur olan vatandaşların gümrüğü arayarak bu konu ile ilgili bilgi almaya çalıştıklarını ifade etti. Yetkililer, ''Hemen her gün, birileri dairenin telefonundan konu ile ilgili bilgi soruyor. Genellikle de dolandırıldıktan sonra mağdurlar arıyor. Mağdur olan vatandaşlara Gümrükte ürün satılmadığını anlatıyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Bakanlık’tan sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyardı: 7 tuzağa dikkat Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü son zamanlarda sosyal medyada artan dolandırıcılık vakalarıyla ilgili vatandaşları 7 kritik konuda uyardı.

2 Çinli iş adamı Türkleri dolandırıp kaçtı: 10 milyon dolar borç kaldı Adana'da 2007 yılında bir iş adamı ve ortağı Çinli iki iş adamları ile birlikte mermer ocağı işletmek amacıyla 6 bir şirket kurdu. Adana’ya gelerek mermer ocağı kuran Çinli kişiler, Türk ortaklarını dolandırarak kayıplara karıştı.

Sosyal medya dolandırıcılarına 70 bin lirasını kaptırdı Kolay para kazanma uğruna dolandırıcıların tuzağına düşen genç sosyal medyadan gelen mesaja güvenerek 70 bin lirasını kaptırdı.