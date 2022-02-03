Türkiye Gazetesi

Bursa'da tartıştığı babasını öldüren adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetin ardından evde gözaltına alınan Muhammet U. emniyetteki ifadesinde, çalışmadığını kaydederek anne ve babasının sürekli tartıştığını iddia etti.

ANNESİNİ DE ÖLDÜRECEKTİ

Olay günü de anne ve babasının tartıştığını öne süren zanlı, duruma sinirlendiğini, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladığını, annesinin de evden kaçarak canını kurtardığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Muhammet U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da evlat dehşeti! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Bursa’da kan donduran bir olay yaşandı, 33 yaşındaki şahıs, evde tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil evlat ise polis tarafından gözaltına alındı.



Annesi ve babası öldürülen genç kızdan kan donduran açıklama Kocaeli'de bir şahsın, kızlarına mektup yazdığı için davalık olduğu çifti pompalı tüfekle katletmesinin ardından, olaya ilişkin mahkemede konuşan genç kız henüz 14-15 yaşlarındayken sanık tarafından sözlü taciz ve hakaretlere uğradığını anlattı.