Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen B.T sokak üzerinde bulunan kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun eşya bırakılan kısmından girerek eşya almak istedi. Eşya bırakılan kısımdan girmeye çalıştı ancak sıkıştı ve çıkamadı.

HIRSIZLIK YAPTIĞINI DÜŞÜNEREK İHBAR ETTİLER

Kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağında hareketsiz duran bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, hırsızlık yaptığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Tamazov'dan tepki alamayınca olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN KAYDI VARMIŞ

Gelen sağlık ekipleri, giysi kumbarasının giriş kapağında hareketsiz yatan şahsı kontrol ettiler ve B.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ayrıca B.T'nin daha önce hırsızlık yaptığı için hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

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