Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın batısı dışında kalan ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının azalarak iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, rüzgarın kuzey yönlerden, gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz, güneybatı kesimler ile bu akşam saatlerinde Marmara ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarı yapılan illerde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Artvin, Bolu, Giresun, Rize, Van, Bilecik, Bursa, Hakkari, Trabzon, Şırnak

Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Kar yurdun batısından geliyor Ülke Ocak ayında Balkanlar ve Karadeniz’den gelen soğuk havaların etkisinde kaldı. Kuzeyden gelen soğuk ve karlı hava etkisini sürdürecek. Öte yandan meteorolojiden peş peşe uyarılar geliyor. Öte yandan İstanbul'un yüksek kesimlerinden Silivri'de kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji'den kar uyarısı Meteoroloji, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde kar yağışının öngörüldüğünü, bu noktada da vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.